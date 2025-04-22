Фон дер Ляйен сообщила об очередях из стран для сотрудничества с ЕС

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Множество стран демонстрируют готовность работать с надежными торговыми партнерами в Европейском союзе после того, как тарифы президента США Дональда Трампа перевернули мировые рынки. На этом акцентировала внимание глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с газетой Politico.

"В свете все более непредсказуемой глобальной обстановки государства выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами", - указала она. В последние несколько недель глава ЕК провела переговоры с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ, которые искали "сильных, надежных партнеров".

По ее словам, мировой порядок "меняется сильнее, чем когда-либо после окончания холодной войны". В условиях подобных потрясений доверие к Евросоюзу укрепляется, в том числе и со стороны граждан сообщества. Фон дер Ляйен сослалась на результаты исследования Eurobarometer, которые свидетельствуют о том, что поддержка членства в ЕС составляет 74%, что является самым высоким показателем за 40 лет. "Это о чем-то говорит. Среди хаоса Европа твердо стоит, опираясь на ценности и готова формировать свое будущее", - отметила глава ЕК.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля о применении импортных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. 9 апреля американский лидер заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. В отношении них будут действовать импортные тарифы в размере 10%.