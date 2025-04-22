В Иране верят в возможность заключения хорошего соглашения с США в кратчайшие сроки

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Представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани отметила, что в переговорах с США по иранской ядерной программе Тегерану важно отстоять свои национальные интересы, тем не менее заключение выгодной для исламской республики сделки возможно в ближайшее время.

"Мы не торопимся, но и не саботируем. Мы полагаем, что в короткие сроки реально достичь хорошей сделки с США, которая будет учитывать национальные интересы Ирана", - сказала она в ходе пресс-конференции.

Мохаджерани также поделилась оценкой, согласно которой, до сих пор все раунды переговоров с Вашингтоном по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы в Омане и Риме проходили хорошо и конструктивно.

В минувшую субботу в Риме между Ираном и США при посредничестве Омана прошел второй раунд непрямых переговоров по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Американскую делегацию возглавлял спецпосланник президента Стивен Уиткофф, исламской республики - глава МИД Аббас Арагчи. Следующая встреча Арагчи и Уиткоффа намечена на 26 апреля.