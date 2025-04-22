Президент РФ сменил посла в Уругвае

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Исакова послом в Восточной Республике Уругвай. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай и наблюдателем Российской Федерации при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству", - следует из текста указа.

Другим указом глава государства освободил от указанных должностей Андрея Будаева.

Алексей Исаков родился в 1960 году. В 1982 году окончил МГИМО МИД СССР. Владеет английским и французским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса. На дипломатической службе с 1982 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом.