NY Post: США полагают, что Украина может отказаться от 20% территорий

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План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта может содержать пункт о развертывании европейских войск на подконтрольных Киеву территориях. Об этом со ссылкой на американского чиновника пишет газета The New York Post (NYP).

"Самое сложное в плане - то, как будут выглядеть силы безопасности. Мы называем их силами обеспечения устойчивости. Эти силы являются частью гарантий безопасности, которые хотят получить украинцы, и мы рассчитываем, что они их получат", - указал собеседник издания.

Кроме того, обсуждается вопрос о создании "совместной комиссии", в которую войдут представители России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО, для мониторинга режима прекращения огня, следует из публикации.

Как отмечается, Соединенные Штаты якобы также могут быть вовлечены в этот процесс, но не "как военная сила на местах, а как финансовая сила, вместе с третьей страной". Вместе с тем газета обращает внимание, что украинские власти, вероятнее всего, откажутся "от 20% своей территории, если это будет считаться признанием территорий де-факто, а не де-юре".