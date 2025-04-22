Louis Vuitton зарегистрировал несколько товарных знаков в России

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Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в России несколько своих товарных знаков. Соответствующая информация размещена в базе данных Роспатента.

Все заявки были поданы на регистрацию в октябре прошлого года, зарегистрированы они были 21 апреля. Исключительное право на них действует до октября 2034 года.

Один из зарегистрированных товарных знаков - Louis Vuitton Escale, это бренд часов модного дома. Другие товарные знаки - Nuit de Feu, Nouveau Monde, City of Stars, Apogee и Sur la Route, под ними Louis Vuitton продает парфюмерию.

Вместе с тем информация о правообладателе в заявках не раскрывается: согласно документам, это связано с постановление правительства РФ от сентября 2024 года. В соответствии с постановлением, до конца 2025 года по заявлению лица, подавшего заявку на госрегистрацию товарного знака, Роспатент не публикует сведения о заявителе в официальном бюллетене.