Путин: Россия рассчитывает на углубление энергетического сотрудничества с Оманом

© ТАСС

Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Оманом в области энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

"Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, безусловно, очень рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги", - отметил российский лидер.

По его словам, компании в РФ проявляют большой интерес к развитию отношений с Оманом. "Еще многое предстоит сделать в сфере торгово-экономических связей, но уже сегодня есть возможность развивать наши отношения и в сфере логистики, в сфере транспорта, в сфере взаимных инвестиций, в сельском хозяйстве. Такие направления прорабатываются нашими коллегами, в том числе и на уровне государственных фондов с обеих сторон", - указал Путин.