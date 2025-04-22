Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 160 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 160 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронемашина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, 3 артиллерийских орудия, миномет, зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ" и станция РЭБ, а также 6 пунктов управления БпЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 75 540 военнослужащих, 412 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2 283 боевые бронемашины, 2 759 автомобилей, 636 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, уточнили в МО РФ.