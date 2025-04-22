Ipsos: рейтинг одобрения Трампа опустился до рекордно низких 42%

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Поддержка гражданами США деятельности президента Дональда Трампа снизилась до 42%. Это самый низкий показатель с момента его возвращения в Белый дом, свидетельствуют результаты исследований, проведенных службой Ipsos для агентства Reuters.

Данные нынешнего опроса были представлены 21 апреля. Так, 42% американцев одобряют действия Трампа на высшей государственной должности, а 53% - не поддерживают его политику.

Согласно результатам предыдущего опроса Ipsos, рейтинг одобрения Трампа составлял 43%. Во второй половине марта этот показатель достигал 45%. Агентство связывает падение популярности, в том числе с преследованием администрацией Трампа слишком либеральных, на его взгляд, университетов: в середине апреля министерство образования США объявило о заморозке грантов для Гарвардского университета на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн.

Как отмечается, по мнению 59% респондентов, Соединенные Штаты теряют авторитет на международной арене. Примерно три четверти опрошенных не хотели бы, чтобы Трамп пытался пойти на третий срок в 2028 году.

Опрос проводился в период с 16 по 21 апреля среди более 4,3 тыс. американских граждан.