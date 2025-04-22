В Мариуполе сотрудник зоопарка погиб в результате нападения тигра

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС, архив

Сотрудник зоопарка погиб из-за ранений, полученных в результате нападения тигра в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом со ссылкой на следственное управление СК РФ по ДНР сообщает ТАСС.

"Да, действительно, в Мариуполе тигр убил сотрудника зоопарка. На месте работают наши сотрудники", - заявили в управлении.

Уточняется, что инцидент произошел около полудня, когда сотрудник зашел покормить животное. От полученных травм пострадавший скончался на месте. "В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - указали в СК.