Песков отметил, что урегулирование по Украине не стоит укладывать в короткие временные рамки

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Москва и Вашингтон продолжают контактировать по различным каналам, однако жизнеспособное урегулирование по Украине не надо укладывать в короткие временные рамки. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам. Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием украинского кризиса, что, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить жизнеспособное урегулирование в короткие временные рамки, это дело неблагодарное", - сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Но работа по урегулированию украинского кризиса действительно продолжается", - отметил он.