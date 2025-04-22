Цена биткойна впервые с 7 марта поднялась выше $90 тыс.

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Цена биткойна в ходе торгов поднялась выше $90 тыс. впервые с 7 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

На 16:41 мск биткойн демонстрировал рост на 2,98% и торговался на уровне $90,092 тыс. К 16:56 мск биткойн замедлил рост, до $89,977 тыс. (+2,85%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой участник системы, создавая ее новые блоки.

Концепция была обнародована в ноябре 2008 года ее автором под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна наблюдается лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, на сегодняшний день большая часть биткойнов уже "добыта".