Путин заявил о планах провести саммит с арабскими странами в 2025 году

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Москва будет рада видеть Оман на саммите Лиги арабских государств и РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров в Кремле с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

"Мы планируем провести в 2025 году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире поддерживают эту идею. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России", - сказал он.

Глава российского государства заверил высокого гостя, что российская сторона очень рада видеть его на переговорах в Москве. "Добро пожаловать в Россию", - отметил Путин.

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид находится в России с государственным визитом. В Кремле у него во вторник проходят переговоры с президентом РФ. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества Москвы и Маската, в том числе в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, в повестке актуальные международные вопросы.

Визит приурочен к 40-й годовщине установления дипломатических отношений (1985) двух стран. Ранее Путин и Аль Саид единожды говорили по телефону - в марте 2023 года. Это был первый со времени установления дипотношений двусторонний контакт на высшем уровне.