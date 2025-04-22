В Киржачском районе Владимирской области ввели режим ЧС

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На территории Киржачского района Владимирской области ввели режим ЧС после взрыва, передает ТАСС.

Некоторое время назад губернатор Владимирской области Александр Авдеев информировал о том, что в Киржачском районе произошел взрыв, на месте работают ответственные службы. Ведется эвакуация жителей населенных пунктов Барсово и Мирный.

Поселок Барсово находится в 4 км от Першино и в 8 км от райцентра Киржача. Население поселка составляет свыше 700 человек.