DeepState: Япония впервые передаст военной разведке Украины спутниковые данные

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Военной разведке Украины впервые предоставят информацию с находящихся на земной орбите японских аппаратов. Соответствующее сообщение разместил в своем Telegram-канале украинский военно-аналитический ресурс DeepState.

Как отмечается, соглашение между японским институтом iQPS и ГУР Украины предполагает передачу Киеву геоданных, в частности, снимков с принадлежащих Токио спутников системы SAR.

По информации ресурса, к настоящему времени Украина уже имеет подписанные соглашения о получении данных с аналогичных аппаратов с Италией, Финляндией и Германией.

Вместе с тем украинской разведке не хватает разведданных, которые она ранее получала от США. Ни один европейский оператор не может предоставить Киеву спутниковые изображения, сравнимые по качеству с американскими, указывает DeepState.