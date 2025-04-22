Ушаков сообщил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может на этой неделе приехать в РФ. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Да", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Уиткофф уже приезжал в Россию 11 апреля на встречу с президентом Владимиром Путиным. Их переговоры в Санкт-Петербурге длились более четырех часов, а центральным вопросом для обсуждения стало урегулирование на Украине.