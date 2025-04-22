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Армения готовится к реваншу или пытается в него играть?

Политика Пашиняна при все более явном отдалении от России приобретает новые оттенки двусмысленности в других аспектах

Армения готовится к реваншу или пытается в него играть?
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Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Курс Армении на «замещение» России во всех сферах, помимо военно-политического сотрудничества в целом, коснулся и конкретно военно-технического сотрудничества. Агентство Reuters со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) сообщило, что 43% оружия, поставленного в Армению в период 2022-2024 гг., пришлось на Индию.

На самом деле, партнерство двух стран в военной сфере началось еще раньше. В конце лета 2018-го, вскоре после прихода Пашиняна к власти, газета «Times of India» написала, что находящаяся в Индии армянская делегация  чуть ранее посетила военный полигон Покхран в штате Раджастхан, где армянские военные наблюдали за стрельбами ракетных комплексов Pinaka. «Результаты были превосходными», - поведал изданию один из руководителей Департамента оборонной промышленности и исследований Индии.

В марте 2020-го все та же газета сообщила, что Индия  достигла договоренности с Арменией о поставках ей четырёх радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы Swathi, стоимость сделки оценивается примерно в $40 миллионов. При этом в качестве альтернативы рассматривались аналоги, российский РЛС 1Л219М «Зоопарк-1М» и польский Liwiec, но предпочтение отдали именно индийскому предложению.

После поражения Армении во Второй Карабахской войне сотрудничество еще заметнее укрепилось. В 2022 году было заключено соглашение на сумму около  $244,7 миллионов, предусматривающий поставки в Армению  тех самых РСЗО Pinaka с комплектом боеприпасов и сопутствующей техники в предположительном количестве не менее 4 батарей (24 пусковые установки), а  вместе с ними - минометов, противотанковых ракет и боеприпасов.

В октябре Нью-Дели посетил министр обороны Армении Сурен Папикян. В ноябре индийские СМИ  опубликовали информацию,  что компания Bharat Forge Limited, являющаяся становым хребтом крупной частной промышленной группы Kalyani Group, заявила: ее дочерняя оборонная компания (дивизион) Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL) «получила экспортный заказ на 155-мм артиллерийские орудийные платформы, которые будут изготовлены в трехлетний срок» для анонимного «дружественного иностранного государства». Стоимость контракта составляла $155,5 миллионов. Bharat Forge не стала раскрывать ни заказчика, ни количество заказанного вооружения, но заявила, что заказ предназначен для «неконфликтной зоны».  Однако СМИ от источников в министерстве обороны Индии узнали, заказчиком в рамках межправительственного соглашения является Армения, а поставлены ей должны были быть 155-мм/39 самоходные гаубицы производства KSSL на колёсном автомобильном шасси. В 2023-м контракт начал выполняться.

Кроме того, в 2022-м Армения разместила в Индии заказ на закупку 15 единиц  ЗРК Akash–1S на сумму $720 миллионов, став первым иностранным покупателем этих систем. В 2023-м стало известно об армянском интересе к израильско-индийским зенитно-ракетным комплексам MR-SAM (пикантность ситуации в том, что Израиль – стратегический партнер Азербайджана), а также к боевым беспилотникам TAPAS-BH-201 (Rustom-II). В ноябре 2023-го еще одно индийское издание, The Eurasian Times, сообщило о подписании контракта на покупку системы борьбы с беспилотниками ZADS (Zen Anti-Drone System) на сумму $41,5 миллионов. С индийской стороны соглашение подписали представители компании Zen Technologies из Хайдарабада. Интересно, что портал Business Insider материал об этом и других оружейных контрактах Армении озаглавил вполне недвусмысленно – «Покупка российским союзником французского и индийского оружия — ещё один признак того, что Москва теряет влияние в соседних странах».

В начале февраля 2024-го Сурен Папикян назвал Индию и Францию одними из основных партнеров Армении в сфере поставок вооружений. В июле индийские СМИ сообщили, что Армения стала крупнейшим импортером вооружений из Индии. Как сообщило агентство IADN, «общий объем закупок оружия Арменией в Индии к началу текущего 2024-2025 финансового года достиг $600 миллионов».

В феврале нынешнего года Indian Defence Research Wing, ссылаясь на индийское военное ведомство, в материале с заголовком «За последнее десятилетие оборонное производство в Индии выросло в три раза, экспорт увеличился в 10 раз»  дало следующую информацию: «В 2023–2024 годах тремя крупнейшими направлениями экспорта оборонной продукции Индии были США, Франция и Армения». В этом же месяце состоялся очередной визит в Индию Сурена Папикяна. Гость поучаствовал в авиационно-космической выставке Aero India 2025, ознакомился с рядом оружейных экспонатов и пообщался со своим индийским коллегам Шри Раджнатхом Сингхом. Согласно официальным релизам, стороны обсудили двустороннее военного и военно-технического сотрудничества, а такие  перспективы его расширения, и договорились о развитии межведомственных военно-технических связей. Сингх назвал диалог с Папикяном «весьма продуктивным», отметив, что стороны «рассмотрели значительный прогресс, достигнутый в двусторонних оборонных связях, и договорились о дальнейшем углублении сотрудничества».

В марте состоялся очередной визит армянской военной делегации в Индию, в ходе которого состоялись переговоры с командованием высокогорной учебной школы High Altitude Warfare School в Гульмарге и элитной индийской бригадой «Шатруджит» - подразделением специального назначения. В ходе переговоров была поднята тема обучения бойцов армянского спецназа на базе HAWS, где ранее подготовку к боевым действиям в условиях высокогорья проходили военнослужащие нескольких ведущих стран НАТО. В материале Indian Defence Research Wing встречу прокомментировали так: «Эта инициатива, наряду с закупкой Арменией индийских кассетных боеприпасов, направлена на укрепление военного потенциала Армении, особенно в борьбе с региональными угрозами со стороны азербайджано-турецко-пакистанского альянса. Обучение будет способствовать взаимодействию между индийскими и армянскими вооружёнными силами и диверсификации военного партнёрства Армении в условиях напряжённых отношений с Россией. Для Индии это партнёрство укрепляет её стратегическое присутствие на Южном Кавказе, противодействуя враждебному влиянию и усиливая динамику региональной безопасности».

Для Индии усиление взаимодействия и вправду не имеет явного антироссийского контекста, а укладывается в прагматическую логику «друг моего врага – мой друг». То же, вероятно, можно сказать и о готовности Греции, имеющей традиционно не самые простые отношения с турками, передать Еревану российские комплексы С-300. Но в совокупности все эти контакты и контракты, равно как и укрепление и без того тесного взаимодействия Армении с Францией, а также попытки налаживания военно-технических связей с Болгарией и Бельгией, выглядит именно дистанционированием от России.

Заметим, что хлопоты Армении о своей обороноспособности (военные расходы на текущий год предусмотрены в размере $1,7 миллиардов, это на 20% больше прошлогодних показателей и составляет 6% от ВВП) идут на фоне дипломатической двусмысленности: с одной стороны, Пашинян и его команда стремятся к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном и выражают готовность к довольно унизительным уступкам, с другой же Ереван и Баку периодически обвиняют друг друга в недоговороспособности и желании развязать новый вооруженный конфликт.

Тут не обойтись без некоторой доли конспирологии, впрочем, совсем небольшой, ибо изложенное ниже по большей части подтверждено жизнью. Еще после «воцарения» Пашиняна семь лет назад многие наблюдатели, анализируя его предыдущие заявления и поступки, предупреждали, что конечным результатом его работы станет сдача Карабаха. Никол Воваевич старался риторикой, едва ли не превосходящей воинственностью  выступления своих предшественников, доказать верность карабахскому делу. Однако в итоге ряд его неоднозначных действий и бездействий, способствовавших в итоге неутешительным результатам войны осенью-2020, заставили еще более широкий круг людей с еще большей уверенностью говорить о пашиняновской подрывной роли. Затем была окончательная оккупация Карабаха азербайджанцами осенью 2023-го и еще ряд поступков и заявлений Пашиняна, позволяющих иронически называть его «лучшим азербайджанцем».

Недавно армянский премьер в очередной раз призвал убрать из национальной конституции, новый вариант который предполагается вынести на референдум,  ссылку на «Декларацию о независимости» 1990 года, где упоминались Карабах и геноцид 1915 года. Кроме того, с трибуны Национального Собрания Пашинян произнес следующую речь: «Армения и Азербайджан признали территориальную целостность, суверенитет, нерушимость международно признанных границ друг друга, недопустимость применения силы и угрозы применения силы… Забудьте об эскалации и войне между Арменией и Азербайджаном. Мы должны вместе открыть новую страницу в истории Южного Кавказа, и мы готовы одновременно подписать мирное соглашение и совместное армяно-азербайджанское заявление в ОБСЕ о роспуске структур Минской группы». Все это на фоне вызывающих резкие оценки азербайджанских СМИ соглашений о военном сотрудничестве. Не станет ли очередная серия реваншизма (либо игры в реваншизм) предлогом для новой карательной акции Баку с последующими новыми унизительными уступками и отступлением уже и от международно-признанных границ Армении? Или для уступок окажется достаточно одних только решительных обвинений в реваншизме и не менее решительных обещаний такого рода акции?

 

 

 

 
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Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ данные на 28.09.2021

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