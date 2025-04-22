Минпросвещения подготовит проект закона по оценке за поведение в школах

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Минпросвещения России поддерживает инициативу ввести оценку за поведение в школах, для этого будет подготовлен специальный проект закона. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по образованию.

"Оценку за поведение мы поддерживаем и законопроект будет", - указал министр.

Президент России Владимир Путин в декабре дал поручение организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами целесообразности введения в школе интегральной оценки и ее учета при поступлении в университет, а также оценки за поведение, и к 1 июля подготовить соответствующий доклад.

В марте Кравцов заявлял, что оценка за поведение может появиться с 1 сентября 2025 года в нескольких регионах для тестирования механизма.