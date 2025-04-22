"Дзен" представил топ книг в домашних библиотеках

© Владимир Астапкович/ ТАСС

Платформа "Дзен" во взаимодействии с издательством "АСТ-Азбука" провели опрос среди жителей России и выяснили, что в топ произведений домашних библиотек вошли романы Толстого и Достоевского.

Опрос проводился методом онлайн-панели в период с 1 по 10 апреля среди 1 295 россиян. Исследование приурочено к Всемирному дню книги, который отмечается в России 23 апреля, со ссылкой на пресс-службу платформы сообщает ТАСС.

Как отмечается, участники опроса поделились, что "в основном в их домашней библиотеке произведения классиков, а современных авторов в ней почти нет". При этом 55% респондентов заявили, что свои библиотеки они унаследовали от родителей или родственников, 25% собрали книги самостоятельно, а 20% получили их в подарок.

Пополняет домашние библиотеки по большей части художественная литература (45%), за ней идут энциклопедии (26%), биографии (13%), научные книги (9%) и учебники (7%). Среди классических произведений лидируют романы Льва Толстого, такие как "Война и мир" и "Анна Каренина". Второе место у произведений Фёдора Достоевского, в частности, "Братья Карамазовы", третье - Александра Пушкина, а также Михаила Булгакова и Михаила Шолохова.

Кроме того, участники исследования рассказали о том, сколько книг они прочитали из своих библиотек: 47% освоили менее половины, 25% - более половины, и только 15% прочитали все книги. Более трети (33%) ценят свои библиотеки за уют, 27% воспринимают их как источник полезной информации, а 26% полагают, что они мотивируют к чтению. 29% сограждан также признались, что хранят в своих книгах фотографии и записки, 15% - деньги, а 3% - гербарии.

При выборе книг чаще всего респонденты руководствуются рекомендациями друзей (36%), 32% собирают коллекцию самостоятельно, 21% черпает вдохновение из интернет-ресурсов. А 76% опрошенных открывают для себя новые книги только благодаря интернету.