Марина Харькова, журналист, Донецк

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие длительностью тридцать часов прошло с большими издержками и нарушениями со стороны ВСУ, хотя Зеленский подтвердил, что Киев поддержит режим тишины.

Минобороны России заявило, что ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили пасхальное перемирие. При этом ВСУ предприняли шесть попыток атак у пос. Сухая Балка, Богатырь, Белогоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики, а также в районе Олешни Курской области, которые были отражены. По данным министерства обороны, за время перемирия ВСУ применили 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов, а также нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров.

В белгородском селе Нечаевка, по информации главы региона Вячеслава Гладкова, после атаки FPV-дрона ранены двое детей и женщина.

Обстрелы с применением кассетных снарядов и ракет вновь обрушились на ДНР и ЛНР. Пять раз под удар ВСУ попала Горловка в ДНР, где были тяжело ранены двое мирных жителей. Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило об обстреле со стороны украинских войск в канун пасхального воскресенья из пушек натовского образцы снарядами калибра 155 мм. «Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по населённому пункту Плещеевка и Никитовскому району Горловки», — говорилось в заявлении. А утром оперативные службы ДНР рассказали, что ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, нанесли удар по Калининскому району Донецка. В результате начался пожар, горело здание и гражданские автомобили.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил о ночных ударах по ЛНР: «Пасхального чуда со стороны укронацистов не произошло! В ЛНР шли ночные обстрелы пригорода г. Кременная. Сообщения о нарушениях со стороны ВСУ продолжают поступать».

В нарушении договоренностей Украину обвинил и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, зафиксированы атаки на города Алёшки (FPV-дроны, миномёт), Голая Пристань и Каховка. Но также Сальдо отметил, что «на ряде участков — тишина и обстрелы не ведутся». Российские десантники с херсонского направления сообщали, что ночью резко усилились атаки украинских FPV-дронами по нашим позициям. Около 15 ударов нанесли ВСУ и по соседним подразделениям.

В Курской области ВСУ реактивной артиллерией нанесли удары по позициям наших сил в с. Горналь. Кроме этого, украинские боевики пытались осуществить диверсию на границе Брянской области. Как рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаутдинов, «командование ВСУ не донесло до всех подчиненных информацию о перемирии, об этом стало известно из допроса солдата из 225-й украинской бригады, взятого в плен бойцами спецназа «Ахмат». Пленный сообщил, что в час ночи 20 апреля им приказали выдвинуться через линию фронта вперед, но на рассвете его группа была обнаружена и перебита».

Ещё одна провокация ВСУ была совершена в районе приграничного села Поповка Белгородской области. Удары по позициям российских сил наносились из села Миропольское. Огонь не остался без ответа в ходе контрбатарейной борьбы. Это не только доказывает нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ, но и разоблачает ложь Зеленского про якобы «продвижение ВСУ в Белгородской области». И это было не единственное вранье «просроченного» главаря киевского режима. Зеленский нагло обвинил в нарушении Россией перемирия, хотя на всей территории Украины за это время ни разу не объявлялось воздушной тревоги. Зеленский заявил, что ВСУ понесли потери в Дзержинске (украинское название Торецк). Однако на самом деле ВСУ пошли в атаку и нарвалась на ответ.

Российский военкор Андрей Филатов показал доказательства срыва пасхального перемирия украинской стороной. По информации Филатова, ВСУ запустили FPV-дроны по российским позициям буквально через минуту после того, как ВС России приостановили боевые действия. Над позициями наших бойцов непрестанно жужжали украинские дроны. ВСУ обстреливали наших военных, ударили даже по эвакуационной группе, спасавшей раненых. Российские военные опубликовали видео, где наши бойцы собирали тела погибших товарищей, не имея при себе оружия – у них были только носилки и белый флаг с красным крестом. За их действиями следил дрон ВСУ, после чего был осуществлен сброс боеприпаса на нашу эвакогруппу. Сообщается, что был тяжело ранен один боец, которого товарищи вынесли с поля боя.

Лишь на отдельных участках фронта наши войска действительно могли зафиксировать небывалое затишье, как, например, возле Артемовска в ДНР. Как рассказал российский военкор Тимофей Ермаков: «Но чаще приходилось сталкиваться с подлыми ударами со стороны ВСУ. Если молчала вражеская артиллерия, то в ход обязательно шли ударные беспилотники. Причем, исподтишка. Неспособность украинской стороны соблюдать договоренности продемонстрировал не только удар по Донецку. Также были зафиксированы обстрелы окрестностей Часов Яра с применением реактивных систем залпового огня и минометов.

В районе Дзержинска украинские боевики попытались вклиниться в серую зону со стороны Щербиновки. Атака была отбита. В целом, времени и дерзости врагу было недостаточно для проведения масштабных маневров.

Во время перемирия подразделения херсонско-николаевской дислокации перебрасывались командованием ВСУ под Сумы. Показателен факт, что ротационные мероприятия были восприняты насильно мобилизованными в бригады терорбороны как шанс для побега и многие им воспользовались. Об этом свидетельствовали перехваты наших десантников. По перемещениям подразделений у украинцев не всё так радужно. По радиоперехватам с Херсонского направления нацисты сняли два батальона ТрО. Пока они ехали на Сумскую область, 34 человека ушли в СОЧ (самовольное оставление части).

Успеновка, Красноармейскоеое направление. Здесь противник проигнорировал перемирие. По нашим бойцам весь день работают фпв, миномёты, 155-мм артиллерия. В районе Красноармейска также фиксируется удары по нашим позициям со стороны врага. На Купянском участке фронта перемирие также проигнорировано украинской стороной».

А вот как инициативу российского лидера и нарушения пасхального перемирия прокомментировали дипломаты и эксперты «Госдепартамент США выразил надежду на продление режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи. Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причём использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS. Но это не случайность, а закономерность, ведь в ходе моратория на нанесение ударов по ТЭК Зеленский, который на него согласился, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов обратил внимание на зарубежную прессу, которая впервые не стала поддерживать позицию Зеленского и даже опубликовала заявления Минобороны РФ о нарушениях со стороны ВСУ. Если раньше западные СМИ в упор не замечали нарушений перемирий со стороны ВСУ, то в этот раз картина изменилась. Английские и американские издания цитировали наши информагентства и давали информацию о нарушениях украинской стороны.

При этом предложение Зеленского продлить «режим тишины» Константин Долгов счел «клоунадой»: «ВСУ фактически ежедневно нарушали мораторий на удары по энергообъектам. Поэтому его новая инициатива по продлению и расширению перемирия – очередное вранье, которое может объясняться страхом».

Владимир Путин подчеркивал: пасхальное перемирие покажет желание и способность Киева соблюдать договоренности, а также участвовать в процессе мирных переговоров по устранению первопричин украинского кризиса. Однако киевский режим и в этот раз недвусмысленно продемонстрировал отказ от здравой позиции.

Политолог и заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин отметил, что обе стороны получили небольшую передышку, чтобы провести ротацию личного состава, собрать тела погибших. «Кроме того, Москва и Киев наверняка проводили взаимную разведку, чтобы понимать, к чему готовиться после возобновления боев».

Если США сейчас примут решение выйти из процесса по урегулированию украинского конфликта, текущая ситуация позволит им сделать это с гордо поднятой головой, а не как это было, к примеру, в Афганистане, когда они выводили войска как «побитая собака», считает военный эксперт Виктор Литовкин: «До этого противник много раз нарушал энергетическое перемирие. Сейчас — пасхальное. Это говорит о недоговороспособности Зеленского и о том, что он не обладает реальной властью на Украине и все действуют, как хотят. Но главное, это показывает, что в Киеве усилия Дональда Трампа по мирной сделке для Украины — пустой звук».