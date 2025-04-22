В воинской части во Владимирской области при возгорании сдетонировали боеприпасы

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Возгорание на территории воинской части во Владимирской области повлекло за собой детонацию боеприпасов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Во вторник, 22 апреля, при возгорании на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. С целью ликвидации возгорания задействованы штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС", - говорится в сообщении.