На Кубани ветеранам ВОВ выплатят 40 тыс. руб. к юбилею Победы

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В Краснодарском крае около 10 тыс. ветеранов, вдов участников войны и бывших узников концлагерей получат к 80-летию Победы дополнительные региональные выплаты до 40 тыс. рублей. Об этом информировала пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал соответствующее постановление.

Так, единовременную выплату в размере 40 тыс. рублей получат участники Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей выплатят по 20 тыс. рублей.

Помимо региональных выплат, ветераны Кубани также получают федеральные выплаты по случаю юбилея Победы.

Битва за Кавказ началась летом 1942 года. Юг современной России, включая территорию Кубани, оказался под оккупацией нацистов. Были убиты свыше 60 тыс. мирных жителей. Полностью Кубань была освобождена осенью 1943 года.