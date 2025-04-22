Политолог Гришанов: мирное урегулирование на Украине должно отвечать интересам России

Киев сначала отверг российскую инициативу о пасхальном перемирии, но затем украинским властям "подсказали" на нее согласиться. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы видели первичную реакцию, я думаю, что это все заметили, было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как игра с судьбами, с жизнями людей и так далее. Но, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал - скорее всего, иностранные кураторы, - что отвергать такие инициативы - это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились", - подчеркнул президент РФ.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает, что «сам факт того, что впервые за все время СВО Россия приостановила боевые действия, вызывает осторожный оптимизм. Безусловно, свою роль сыграли посреднические усилия Вашингтона, но при этом мы видим, что Киев изначально не планировал придерживаться этого перемирия и, по сути, сделал все, чтобы оно не было продлено, несмотря на лицемерные заявления о готовности продолжать этот режим в течение месяца. И, к сожалению, Киевом условия постоянно меняются, то одни выдвигались, то другие, поэтому понадобиться еще много времени для того, чтобы подобная практика закрепилась».

По словам эксперта, «все заинтересованы в том, чтобы стороны постепенно перешли к прекращению активных боевых действий, но только с тем условием, чтобы были соблюдены интересы нашей страны. Интерес Киева заключается в том, чтобы Россия прекратила боевые действия, ибо они ведут к неминуемому стратегическому поражению Украины. Поэтому для этого они должны выполнить те условия, которые мы им выставляем так, что, с одной стороны, надо надеяться, что все идет к установлению мира, но, с другой стороны мира, отвечающего нашим стратегическим интересам».