Востоковед Онтиков: быстрого заключения сделки между США и Ираном ждать не следует

Представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что в переговорах с США по иранской ядерной программе исламской республике важно отстоять свои национальные интересы, тем не менее заключение выгодной для Тегерана сделки возможно в ближайшее время.

"Мы не торопимся, но и не занимаемся саботажем. Мы считаем, что в короткие сроки реально достичь хорошей сделки [с США], которая будет учитывать национальные интересы [Ирана]", - отметила она во время пресс-конференции.

По ее словам, Тегеран считает, что до сих пор все раунды переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы в Омане и Риме проходили хорошо и конструктивно.

19 апреля в Риме между Ираном и США при посредничестве Омана прошел второй раунд непрямых переговоров по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Американскую делегацию возглавлял спецпосланник президента Стивен Уиткофф, исламской республики - глава МИД Аббас Арагчи. По его словам, стороны достигли большого взаимопонимания по ряду вопросов. Следующая встреча Арагчи и Уиткоффа состоится 26 апреля после консультаций на техническом уровне, которые пройдут 26 апреля.

Востоковед Андрей Онтиков, однако, отмечает, что «в ближайшее время не стоит ожидать достижения новой сделки между США и Ираном потому, что надо согласовать целый ряд ключевых параметров и общую концепцию сделки. Сейчас нет даже общего понимания, к чему стороны хотят прийти. Хотя при этом все понимают, что нужна сделка, но какие должны быть пункты в этой сделке, не ясно. А это вопросы, каков будет объем ядерной программы Ирана. Сможет ли он обогащать сам уран и до какой степени может обогащать? Куда уже обогащенный уран потом девать, вывозить его или не вывозить? А если вывозить, то куда, ведь надо согласие той стороны, которая примет уран. Поэтому есть целый ряд вопросов, которые нужно урегулировать в рамках нормальной дипломатической работы. Конечно, за два раунда переговоров это тяжело сделать».

По словам эксперта, «идея складирования иранского обогащенного урана в России высказывалась, и мне кажется, что это было достаточно логично. Потому, что и Уиткофф, представитель администрации Трампа, находится в контакте с нашей страной и наверняка он обсуждает и иранскую ядерную программу. Поэтому я вообще не вижу в этом никаких проблем в этом плане».