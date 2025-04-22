Орбан отдал свой голос на референдуме в Венгрии против членства Украины в ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отдал свой голос на общенациональном референдуме против присоединения Украины к Европейскому союзу.

"Брюссель и оппозиционная партия "Тиса" поддерживают членство Украины в Евросоюзе. Это уничтожит экономику Венгрии. Давайте не позволим им решать наше будущее за нас! Референдум - 2025. Я уже проголосовал", - указал политик в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан также прикрепил к публикации свою фотографию с заполненным бюллетенем. Их рассылка по почте стартовала 14 апреля и продлится до конца мая. Правительство планирует учитывать итоги референдума на консультациях с администрацией ЕС.