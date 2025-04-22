Политолог Брутер: коррекция курса Ватикана под влиянием США маловероятна

Президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с его женой Меланией посетит похороны Папы Римского Франциска. Соответствующую публикацию американский лидер разместил в Truth Соц. сети.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, встречавшийся накануне с Папой Римским Франциском в Ватикане, выразил соболезнования в связи с его смертью. Джей Ди Вэнс стал последним политиком, который виделся с понтификом. 20 апреля Папа Римский принял Вэнса в частном порядке.

В августе 2019 года Вэнс прошёл обряд крещения и конфирмации в монастыре Святой Гертруды в Цинциннати (Огайо). Вэнс объяснил переход в католицизм тем, что со временем убедился в истинности католической веры, а католическое вероучение соответствует его политическим взглядам.

Вэнс провел так же переговоры с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером. По данным Vatican news, темой дискуссий были вопросы мира, свободы вероисповедания и миграции. Франциск, который восстанавливается после последствий двусторонней пневмонии, в переговорах участия не принимал.

СМИ напоминают, что Франциск ранее критиковал ряд аспектов в политике администрации США, включая планы депортировать миллионы мигрантов, сокращение финансирования социальных программ за рубежом и у себя в стране.

Франциск, возглавлявший Римско-католическую церковь с 2013 года после отречения его предшественника Бенедикта XVI (1927-2022), умер 21 апреля на 89-м году жизни. Прощание с ним должно пройти в соборе Святого Петра.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что «коррекция курса Ватикана в связи со ставкой на консервативные ценности у нынешнего руководства США вряд ли возможна. Ватикан и США не имеют между собой ничего общего. Нынешнее американское руководство - это в основном протестанты, они влияния на Ватикан не имеют. Да, католики, может быть, имеют какое-то небольшое отношение к байденовскому клану, но очень относительное. А что касается нынешних властей Ватикана, то они находятся на пересечении интересов западноевропейских стран, Латинской Америки и возможно сейчас Филиппин».

По словам эксперта, «Европа хочет, чтобы следующий Папа был не европейцем, но находился под их влиянием. Несколько это получится, не ясно. Ватикану же сейчас нужно расширять количество верующих потому, что их число снижается. Кроме того, Ватикану нужно расширять географию, и не случайно Франциск был латиноамериканцем, и это тенденция, которую в Ватикане не могут не учитывать так как количество верующих в таких странах, как Франция и Германия сильно сокращается. А это предполагает, что участие Латинской Америки, которое раньше было не очень большим, вынужденно будет усиливаться».