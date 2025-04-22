Мурашко констатировал снижение числа курильщиков в России вдвое с 2009 года

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Количество курящих жителей России с 2009 года сократилось с 39,5% до 18,6%. На это обратил внимание министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России", передает ТАСС.

"Распространенность курения среди взрослого населения старше 15 лет демонстририрует снижение в 2,1 раза: с 39,5% в 2009 году до 18,6% в 2024-м", - указал он.

По словам главы Минздрава, такого результата удалось достичь за счет реализуемых мер по борьбе с табачной зависимостью.