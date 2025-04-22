Политолог Коктыш: Признание США Крыма российским станет важным символическим шагом

Соединенные Штаты предложат европейским странам признать Крым российским в среду в Лондоне на переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

По их словам, предложение будет сделано в рамках возможного мирного соглашения. Вашингтон также поднимет вопрос о замораживании линии фронта.

Отмечается, что США уже представили Украине свои предложения на прошлой неделе в Париже. Они включают официальное признание Вашингтоном Крыма российской территорией и в конечном итоге снятие санкций с России в рамках будущего мирного соглашения. Взамен Москва, по данным источников WP, прекратит военные действия на Украине, несмотря на преимущество на поле боя.

Указывается, что украинская делегация интерпретировала их как "последнее предложение Вашингтона перед тем как он рассмотрит возможность отказа от мирного процесса". Издание отмечает, что Франция, Великобритания и Германия будут настаивать на том, чтобы любая сделка по Украине "включала гарантии безопасности и программы послевоенного восстановления, частично оплаченные, возможно, замороженными российскими активами". При этом в частном порядке европейские и официальные украинские лица признают, что Киеву в ближайшее время вряд ли удастся вернуть территории, контролируемыми Россией.

17 апреля в Париже на встрече делегации Киева с представителями западных стран, по информации агентства Bloomberg, Вашингтон представил союзникам предварительные предложения по украинскому урегулированию. Среди них - отказ от обсуждения членства Киева в НАТО и ослабление санкций против РФ. Кроме того, проект США подразумевает, что все освобожденные РФ территории остаются под контролем России.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш полагает, что «эти сообщения могут соответствовать действительности. Это важное символическое решение, которое на российскую политику никак не повлияет, ибо Крым, как и другие территории, закреплены за Россией Конституцией. Но тренд, который позволяет говорить о легитимизации, признании со стороны внешних субъектов, со стороны США, показывает степень гибкости Вашингтона, и тогда это само по себе достаточно важная вещь, без относительно насколько это реализуется ими или не реализуется».

При этом эксперт подчеркивает, что «Киев никто спрашивать не будет. Киев не является субъектом переговорного процесса. Поэтому реакция Киева здесь не важна. С точки зрения США, Украина является государством курируемым, за которого соответственно отвечают кураторы. И поэтому Украина может иметь в этом случае только совещательный голос».