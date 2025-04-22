CNN показал подаренный Путиным портрет Трампа

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Телекомпания CNN опубликовала портрет президента США Дональда Трампа, который он получил в подарок от главы российского государства Владимира Путина. Автором картины стал народный художник РФ Никас Сафронов.

На портрете изображен Трамп с брызгами крови на лице и поднятым вверх кулаком на фоне американского флага и Статуи Свободы. Картина отсылает к неудавшемуся покушению в ходе предвыборного выступления республиканца в Пенсильвании 13 июля прошлого года.

"Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет то, что она заслуживает", - заявил Сафронов телеканалу CNN, комментируя свою работу.

Художник также отметил, что он не стал брать деньги за портрет, так как картина могла бы сблизить РФ и США.

Российский лидер передал портрет 13 марта в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Позже он был вручен главе вашингтонской администрации.