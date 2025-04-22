Россия и Оман согласовали безвизовый режим

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Правительства России и Омана подписали соглашение о взаимном отказе от визовых требований для владельцев обычных паспортов, сообщает ТАСС. Церемония состоялась в присутствии лидеров двух стран - Владимира Путина и Хайсама бен Тарека Аль Саида.

До этого граждане РФ могли получать на границе бесплатные 14-дневные визы для въезда на территорию Омана. Такие визы не подлежали продлению и смене на другой тип.

Теперь страны договариваются о том, что их граждане смогут "въезжать, следовать транзитом и выезжать" без виз. "Каждая из сторон предоставляет гражданам государства другой стороны право пребывать на территории ее государства без виз 30 дней при каждом посещении. При этом совокупный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года", - говорится в соглашении.

Вместе с тем безвизовый режим не распространяется на въезжающих для постоянного проживания, обучения или работы. Если человек желает пробыть на территории страны более 30 дней за раз или 90 дней за год, он должен оформить визу.

Соглашение вступит в силу спустя 30 дней с даты последнего уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.