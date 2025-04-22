Президент Абхазии примет участие в параде в Москве 9 мая

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Президент Абхазии Бадра Гунба по приглашению главы российского государства Владимира Путина примет участие в праздновании юбилея Победы в Москве. Об этом сообщил посол республики в РФ Алхас Квициниа в беседе с ТАСС.

"Президент Абхазии получил официальное приглашение от Владимира Владимировича Путина на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и Бадра Зурабович обязательно примет в них участие", - отметил дипломат.

По его словам, Абхазия внесла свой вклад в дело победы над фашизмом, из 55 тыс. ее уроженцев, ушедших на фронт, 17,5 тыс. человек не вернулись домой.

"Абхазия гордится своими 23 Героями Советского союза, полными кавалерами Ордена Славы, Красной звезды, и к этой дате у нас трепетное отношение", - указал Квициниа.