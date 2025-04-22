Гросси: для получения ядерного оружия Тегерану понадобятся не годы, а месяцы

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Гендиректор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обратил внимание, что для получения нескольких ядерных боеголовок Ирану при желании потребуются не годы, а месяцы.

"Иран не так уж далек от того, чтобы получить ядерное оружие. У них его нет. Нам об этом известно. И я всегда стараюсь об этом напоминать, чтобы не вводить людей на международном уровне в заблуждение. Но большая разница состоит в том, что материал для того, чтобы сделать несколько боеголовок, там уже есть", - отметил Гросси в ходе своего выступления на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям (CFR) в Вашингтоне.

"В прошлом они проводили исследования и даже испытания некоторых необходимых элементов для ядерного устройства, которые в той или иной форме сохранились, или, по крайней мере, у нас нет полной уверенности в том, что они полностью исчезли. Так что вы знаете, даты всегда условны, но это действительно вопрос месяцев, а не лет", - акцентировал он.

"Вот почему на нас лежит огромная ответственность за то, чтобы попытаться предотвратить это. И все эти переговоры в эти дни нацелены на это", - заключил глава МАГАТЭ.

В минувшую субботу в Риме между Ираном и США при посредничестве Омана прошел второй раунд непрямых переговоров по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Американскую делегацию возглавлял спецпосланник президента Стивен Уиткофф, исламской республики - глава МИД Аббас Арагчи. Следующая встреча Арагчи и Уиткоффа намечена на 26 апреля.