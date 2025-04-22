News18: в Индии в результате стрельбы погибли 27 туристов

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Не менее 27 туристов погибли, еще около двух десятков человек пострадали в ходе стрельбы в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом информировал телеканал News18, ссылаясь на источники в оборонном ведомстве и силовых структурах.

Сообщается, что среди погибших есть по меньшей мере два иностранца. Официально власти пока не называли число погибших и пострадавших.

Инцидент произошел в месте Пахалгам. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по туристам, следовавшим по тропе в долине Байсаран. Подробности происшествия выясняются. Местные власти расценивают случившееся как теракт.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с визитом в Саудовской Аравии, провел телефонный разговор с министром внутренних дел страны Амитом Шахом и призвал его принять все необходимые меры и посетить место происшествия.

Согласно свидетельствам очевидцев, на туристов напали несколько человек в военной форме. Им удалось скрыться. Индийские силовики оцепили территорию, ведутся поиски стрелявших.