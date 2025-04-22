Зеленский: у Киева нет договоренностей о новой военной помощи от Вашингтона

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Украина не имела возможности обсудить с США вопрос предоставления очередного пакета военной помощи и не имеет никаких договоренностей на этот счет. Об этом заявил Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве.

"Помощь, которая нам сегодня идет, это помощь, одобренная Конгрессом еще год назад. О новой помощи у нас пока с Вашингтоном не было возможности иметь договоренность или обсуждать детали", - отметил он.

Что касается желания Киева приобрести системы ПВО Patriot, Зеленский указал, что это может быть частью нового пакета помощи, но также будет зависеть от договоренностей. При этом он посетовал на то, что ответа от американских властей относительно закупки Киевом таких систем не поступало.

В конце брифинга Зеленский заявил: "Мы бы очень не хотели, чтобы Соединенные Штаты прекратили помощь".

Ранее президент США Дональд Трамп не стал уточнять, планирует ли он прекратить военную помощь Украине, если переговоры по мирному урегулированию закончатся неудачно. Вместе с тем госсекретарь Марко Рубио подчеркивал, что США после трех лет поддержки Украины и траты "миллиардов долларов" достигли точки, когда нужно сконцентрироваться на других задачах.