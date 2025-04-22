На Красной площади приступили к установке трибун на 6 740 мест

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Специалисты Управления делами президента РФ начали монтаж трибун на Красной площади для гостей Парада Победы. Об этом со ссылкой на Управделами сообщает ТАСС.

Как отмечается, "на Красной площади, между Спасской и Никольской башнями, устанавливаются три трибуны высотой 6 м". Общая вместимость составит 6 740 мест.

Планируется, что фасад Государственного исторического музея украсят ордена Победы и Отечественной войны, а здание ГУМа - ордена Красной звезды, Александра Невского, Суворова и Славы. "В центре фасада ГУМа будет размещен светодиодный экран размером 12,5 на 9 м, на котором в день праздника будет вестись прямая трансляция Парада Победы", - говорится в сообщении.

"Лобное место и Мавзолей также будут оформлены в стилистике юбилейной даты - здесь появятся декоративные стенки, посвященные знаменательному событию", - добавили в Управделами.