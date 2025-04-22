WP: США предложат Европе признать Крым российским

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США предложат странам Европы признать Крым российским 23 апреля в Лондоне на переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post.

Сообщается, что предложение будет сделано в рамках возможного мирного соглашения. Вашингтон также намерен обсудить вопрос о замораживании линии фронта.

По данным издания, Вашингтон уже представил Киеву свои предложения на прошлой неделе в Париже. Они предполагают официальное признание США Крыма российской территорией и в конечном итоге снятие антироссийских санкций в рамках будущего мирного соглашения. Москва, со своей стороны, прекратит военные действия на Украине, несмотря на преимущество на поле боя, следует из публикации.

В материале указывается, что украинская делегация интерпретировала их как "последнее предложение США перед тем как они рассмотрят возможность отказа от мирного процесса". Газета сообщает, что Франция, Великобритания и Германия будут настаивать на том, чтобы любая сделка по Украине "включала гарантии безопасности и программы послевоенного восстановления, частично оплаченные, возможно, замороженными российскими активами". Вместе с тем в частном порядке европейские и официальные украинские лица признают, что Киеву в ближайшее время вряд ли удастся вернуть территории, контролируемыми РФ.

17 апреля в Париже на встрече делегации Киева с представителями западных стран, по данным агентства Bloomberg, Вашингтон представил союзникам предварительные предложения по украинскому урегулированию. В их числе - отказ от обсуждения вступления Киева в НАТО и ослабление санкций против России. Американский проект также предусматривает, что РФ сохраняет контроль над всеми освобожденными территориями.