Авиасообщение между Россией и Мьянмой приостановлено

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Действие единственного авиарейса из России в Мьянму (Янгон - Мандалай - Новосибирск) приостановлено из-за низкой загрузки и землетрясения, произошедшего в стране весной. Об этом сообщил коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачево Станислав Таравков.

"На сегодняшний день Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании. До этого, когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая. Мы максимально пытались поддержать перевозчика различными рекламными акциями туристических организаций", - отметил он в беседе с ТАСС.

Таравков уточнил, что отмена произошла также на фоне мощного землетрясения в Мьянме. При этом аэропорт рассчитывает, что перевозчик возобновит выполнение рейсов в осенне-зимнем расписании.