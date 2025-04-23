Валерий Шляфман заочно получил 13 лет колонии за убийство Талькова

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима за убийство певца Игоря Талькова и покушение на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова в октябре 1991 года, сообщает ТАСС.

Мера пресечения в виде заключения под стражу фигуранту оставлена без изменения до его задержания. Адвокат обвиняемого Евгений Моргунов на оглашении приговора отсутствовал.

Убийство Талькова произошло во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" 6 октября 1991 года. Согласно материалам следствия, Шляфман как концертный директор Талькова испытывал неприязнь к Малахову из-за очередности выступлений артистов и попытался застрелить последнего из револьвера. Однако в момент выстрела Малахову удалось увернулся, а находившийся рядом Тальков оказался смертельно ранен.

Согласно данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину, где получил загранпаспорт, а затем скрылся в Израиле, где находится и сейчас.

В январе 2022 года Петроградский суд Петербурга заочно избрал Шляфману меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие приняло исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана, однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствовала.

Разбирательство по уголовному делу в суде велось с июля 2024 года. 10 октября правоохранительные органы Израиля по поручению Следственного комитета РФ провели допрос Шляфмана, в ходе которого ему было предъявлено обвинение.