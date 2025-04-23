NYT: Рубио отказался от поездки в Лондон после заявления Зеленского о Крыме

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Глава Госдепартамента Марко Рубио 22 апреля отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления Владимира Зеленского о Крыме. Об этом пишет газета The New York Times.

Как отмечается, одной из ключевых инициатив Вашингтона по урегулированию украинского кризиса, которую планируется представить на встрече в Лондоне 23 апреля, является признание Киевом Крыма российским. Однако после того, как Зеленский во вторник при общении с журналистами заявил о неприятии такого варианта, поездка Рубио была отменена, указывает издание.

По информации газеты, остается неясным, поедет ли на встречу в Лондон спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Пока подтвержденным остается участие только спецпосланника США по Украине и РФ Кита Келлога. Во встрече также примут участие представители Великобритании, Франции и киевских властей.

Согласно данным британской газеты The Daily Telegraph, на встрече в Лондоне США представят план по урегулированию, включающий семь пунктов. Ожидается, что Вашингтон предложит немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Украиной и России, отказ Киева от вступления в НАТО, признание США российского суверенитета над Крымом и де-факто над освобожденными с 2022 года территориями. Кроме того, план также предполагает передачу Запорожской АЭС под управление США, подписание Киевом и Вашингтоном соглашения по минеральным ресурсам, отмену всех американских санкций с РФ и начало сотрудничества Вашингтона и Москвы в области энергетики.