Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства

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Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены гражданства РФ по инициативе Федеральной службы безопасности, поскольку создают угрозу национальной безопасности, им запрещен въезд на территорию России. Соответствующее сообщение распространила ФСБ России, передает ТАСС.

Как отмечается, гражданство РФ Комиссаренко и Романова прекращено в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". "Также в отношении Романова Д. и Комиссаренко В. принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию", - указали в ФСБ.

Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Республики Беларусь (клевета в отношении президента Республики Беларусь). Он выехал на территорию Украины и публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании".

Романов также покинул Россию, работал волонтером в польском штабе по приему украинских беженцев и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.

На концертах в странах Евросоюза комики выступают против проведения специальной военной операции (СВО), транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России.