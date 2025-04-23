В храме Христа Спасителя проходит прощание с Зурабом Церетели

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В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания со скульптором и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели, сообщает ТАСС.

Почтить его память пришли знакомые, коллеги, близкие и родные. Ожидается, что после прощания в Москве также состоится гражданская панихида в Грузии. Она пройдет 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, созданном Церетели. Скульптор будет похоронен рядом с женой в Тбилиси.

Зураб Церетели скончался 22 апреля на 92-м году жизни. Смерть наступила в результате остановки сердца.