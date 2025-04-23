Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 23 апреля отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня к рублю демонстрировал рост в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,97%, до 2 925,7 пункта, индекс РТС также снижался на 0,97%, до 1 131,4 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 8,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,2185 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 923,34 пункта (-1,05%), индекс РТС находился на отметке в 1 130,49 пункта (-1,05%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост, до 11,338 рубля (+20,5 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.