Трамп анонсировал снижение торговых пошлин в отношении Китая

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Президент США Дональд Трамп анонсировал снижение таможенных пошлин в отношении товаров из Китая, при этом в любом случае ставка тарифов не будет нулевой.

"В настоящее время американские пошлины на товары из КНР равняются 145% - это очень много, они не будут такими высокими", - сказал глава Белого дома при общении с журналистами. "Они заметно снизятся, но не будут равны нулю", - отметил он.

На прошлой неделе Трамп заявил журналистам в Белом доме, что тарифы США на китайскую продукцию в размере 145% могут быть снижены и вряд ли их станут повышать.

2 апреля президент США объявил о применении таможенных пошлин в отношении продукции 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Вместе с тем 9 апреля Трамп сообщил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда государств и территорий. В Белом доме уточнили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, а в этот период будет действовать универсальный 10%-ный тариф.

Совокупные пошлины США на товары из КНР сегодня достигают 145%. Китай в качестве реакции на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля тарифы на американские товары до 125%.