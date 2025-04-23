В соборе Святого Петра выставили гроб с телом Папы Франциска

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Гроб с телом Папы Римского Франциска доставлен из его личной резиденции - дома Святой Марфы, где он умер 21 апреля, в собор Святого Петра, сообщает ТАСС.

Обряд прощания возглавляет кардинал-камерленго Кевин Фаррелл. На церемонии присутствуют кардиналы, архиепископы, епископы и служители церкви. На площади был выставлен почетный караул швейцарских гвардейцев.

Весь обряд прощания с понтификом регламентируется специальным документом, однако Франциск еще при жизни внес в него некоторые изменения, упростив процедуру.

На площади Святого Петра собрались верующие. При этом ожидается присутствие до 100 тыс. человек.

Прощание с Франциском продлится до 25 апреля. Похороны состоятся 26 апреля в присутствии глав государств и правительств, коронованных особ, духовных и религиозных представителей.