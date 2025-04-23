Лавров встретился с президентом Узбекистана

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках двухдневного визита в Самарканд встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что стороны намерены обсудить ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и международных отношений, в том числе подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В среду у Лаврова уже состоялась встреча с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым. Министры обсудили торгово-экономические отношения двух стран. Кроме того, Саидов подтвердил участие президента Узбекистана в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.

Вместе с тем в первой половине дня глава российского дипведомства почтил память павших воинов, возложив венки у Вечного огня и памятника "Скорбящая мать" в Самарканде.