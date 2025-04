Sky: главы МИД Британии, Франции, ФРГ, Украины отменили встречу в Лондоне

Главы МИД Великобритании, Франции, Германии и Украины после отказа госсекретаря США Марко Рубио ехать в Лондон отложили свое участие в намеченной на 23 апреля встрече по Украине. Об этом информировал телеканал Sky News.

Как отмечается, вместо этого состоятся переговоры между чиновниками пяти стран. По данным телеканала, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига все еще должен быть в Лондоне и, предположительно, встретится с британским коллегой Дэвидом Лэмми.

Как ранее писала британская газета The Daily Telegraph, на встрече в Лондоне США должны были представить план по урегулированию, который включает признание Вашингтоном российского суверенитета над Крымом. Однако Владимир Зеленский накануне отверг такую возможность. Газета The New York Times указывает, что именно после этого заявления Рубио отменил поездку в Соединенное Королевство.