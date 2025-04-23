Путин: поставка вооружений в зону СВО остается безусловным приоритетом

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии предложил обсудить поставки в войска наиболее востребованных образцов вооружений и обратил внимание, что этот вопрос в контексте специальной военной операции (СВО) является абсолютным приоритетом.

"Сегодня обсудим ряд вопросов, связанных с развитием вооруженных сил и работой оборонно-промышленного комплекса на нынешнем этапе и в перспективе. Кроме того, проанализируем, как выполняются поручения по поставкам в войска наиболее востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения, причем не только в подразделения, участвующие в СВО, что является безусловным приоритетом, но и в целом в войска, в армию, на флот", - указал глава государства.