Россия передала Палестине 30 тыс. тонн пшеницы

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о том, что Россия передала его стране в дар 30 тыс. тонн пшеницы и весь этот груз будет поставлен в сектор Газа, передает телеканал Al Hadath.

"Президент России Владимир Путин передал нам в дар 30 тысяч тонн пшеницы, вся она будет отправлена в Газу", - отметил он, выступая на заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины в Рамалле.

По словам главы Палестинской национальной администрации, зерно, как ожидается "прибудет в израильские порты в следующем месяце", после чего будет передано в ведение палестинского правительства на Западном берегу реки Иордан и направлено в анклав. Он не уточнил, как именно и когда пшеница будет доставлена в Газу, все въезды в которую на сегодняшний день закрыты.

Вместе с тем Аббас подчеркнул, что считает необходимым "как можно скорее снять блокаду с сектора" и ввезти туда гуманитарную помощь.

2 марта Израиль блокировал поставки помощи в Газу и закрыл все КПП в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для продолжения переговоров о режиме прекращения огня в анклаве.