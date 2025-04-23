Саммит Россия - Центральная Азия запланирован на осень

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Саммит Россия - Центральная Азия состоится осенью. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.

"Мы говорили о планах укрепления сотрудничества в рамках СНГ, ШОС и в рамках механизма центральноазиатская "пятерка" плюс Россия, в том числе с учетом состоявшегося 11 апреля в Алма-Ате очередного заседания министров иностранных дел этого формата. Одной из главных задач встречи министров была подготовка саммита России плюс Центральная Азия, который запланирован на осень", - сказал глава российской дипломатии.

Он отметил, что саммит состоится "в октябре на полях саммита СНГ в Душанбе".

Первый саммит Россия - Центральная Азия прошел в октябре 2022 года в Астане.