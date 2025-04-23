Путин: России нужно продолжать адаптировать вооружения к новым вызовам

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России необходимо адаптировать вооружения к новым вызовам, обновлять учебные программы. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

"Как уже говорил, важно и дальше без бюрократических проволочек эффективно адаптировать вооружения и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Всеми возможностями для этого мы располагаем. С учетом опыта боевых действий нужно обновлять учебные программы в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава", - подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем, по его словам, необходимо "одновременно серьезно и глубоко прорабатывать боевые уставы Сухопутных войск: начиная от уровня отделения и роты до корпусов и общевойсковых армий". "Эти процессы должны осуществляться одновременно и в тесной координации друг с другом", - добавил Путин.