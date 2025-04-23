В Стамбуле зафиксированы 10 афтершоков магнитудой от 3,1 до 4,9

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В Стамбуле зафиксированы 10 афтершоков магнитудой от 3,1 до 4,9 после первого мощного землетрясения магнитудой 6,2. Об этом информировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Сообщается, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 12:49 (совпадает с мск). В 12:51 последовал повторный толчок (5,9). Затем зафиксированы землетрясения магнитудой 4,4, 4,8, 4,5 и 4,9. С 13:07 мощность толчков начала уменьшаться до 3,4 - 3,1. Афтершоки, согласно прогнозам местных экспертов, продолжатся.